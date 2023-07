Fußball-Bezirksliga

23.07.2023

1:4 gegen Wertingen: Küntzel hadert nach dem Auftakt des VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg erwischt einen gebrauchten Tag, offenbart Schwächen in Defensive und Offensive und verliert daheim gegen den TSV Wertingen mit 1:4. Was dem neuen Trainer nicht gefallen hat.

Von Benjamin Sigmund

Marco Küntzel versuchte immer wieder von der Seitenlinie aus einzugreifen, gab lautstarke Kommandos. Doch seiner Mannschaft gelang es nicht, die Anweisungen des Trainers umzusetzen. Am Ende verlor der VfR Neuburg sein Auftaktspiel in der Bezirksliga Schwaben Nord gegen den TSV Wertingen deutlich mit 1:4.

Die Fehlerliste der runderneuerten und jungen Mannschaft war am Samstagnachmittag einfach zu groß, um dem Gegner Paroli bieten zu können. Dementsprechend war die Gemütslage von Küntzel nach seinem Pflichtspieldebüt für die Lilaweißen. „ Wertingen hat komplett verdient gewonnen, ich bin brutal enttäuscht“, sagte der Trainer. „Wir haben nichts von dem umgesetzt, was wir in der Vorbereitung gespielt haben.“ Wertingen habe keinen besonderen Fußball zeigen müssen, sondern sei mit einfachen langen Bällen zum Erfolg gekommen. „So wie wir hinten gespielt haben, wird es in der Liga nichts. Auf diese Weise kannst du keine Spiele gewinnen“, haderte Küntzel.

