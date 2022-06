Neustart nach dem Umbruch beim VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg ist mit einem veränderten Kader in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Welche Ziele Trainer Alexander Egen ausgibt.

Vier Wochen nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga hat der VfR Neuburg die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Bezirksliga Schwaben Nord aufgenommen.