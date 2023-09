Fußball-Bezirksliga Nord

0:0 gegen Griesbeckerzell: "Zwei vergebene Punkte“ für den VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg erspielt sich gegen den SC Griesbeckerzell etliche gute Gelegenheiten, kann diese aber nicht in einen Treffer ummünzen.

Keinen Sieger gab es in der Fußball-Bezirksliga-Begegnung zwischen dem VfR Neuburg und Aufsteiger SC Griesbeckerzell. Obwohl die Lila-Weißen, die sich in der vorangegangenen Woche beim TSV Meitingen noch mit 2:4 geschlagen geben mussten, am Ende einem dreifachen Punktgewinn deutlich näher waren, mussten sie sich schließlich mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Bereits in der siebten Minute hätten die Gastgeber in Führung gehen können, als Efekan Eroglu alleine auf SCG-Schlussmann Stefan Kopp zulief, diesen aber nicht überwinden konnte. Auch Real Morena Real prüfte in der 20. Minute Kopp mit einem strammen Schuss aus 20 Metern. Doch der Keeper parierte auch diesen Versuch. Weitere nennenswerte Chancen gab es in der ersten Hälfte auf beiden Seiten nicht mehr, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

