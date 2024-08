0:1 beim SV Wörnitzstein: VfR Neuburg müht sich erneut vergeblich

Der VfR Neuburg bleibt in der Fußball-Bezirksliga Nord weiter tief im Tabellenkeller stecken. Am Freitagabend mussten sich die Lila-Weißen auch beim Aufstiegsanwärter SV Wörnitzstein mit 0:1 geschlagen geben und weisen damit nach sechs Begegnungen lediglich ein mageres Pünktchen auf. Die nächste Partie steht bereits am Mittwoch (17.45 Uhr) auf dem Programm. Dann kommt es zum Wiederholungsspiel beim BC Rinnenthal. Zur Erinnerung: Das Match musste vor knapp zwei Wochen im ersten Anlauf nach knapp 70 Minuten wegen Unbespielbarkeit des Platzes aufgrund der damaligen Regenfälle abgebrochen werden.

