Fußball-Bezirksliga Nord

0:1 gegen das Schlusslicht: Chancenwucher des VfR Neuburg wird bestraft

Plus Der VfR Neuburg unterliegt dem Tabellenletzten SV Holzkirchen mit 0:1.

Von Jonas Heiß

Der VfR Neuburg hatte sich in der Bezirksliga Schwaben Nord zuletzt stabil gezeigt, in den vergangenen sechs Spielen 13 von möglichen 18 Punkten geholt. Der Aufwärtstrend sollte gegen den Tabellenletzten fortgesetzt werden. Doch die Lila-Weißen bissen sich am SV Holzkirchen die Zähne aus und mussten sich trotz zahlreicher Torchancen mit 0:1 geschlagen geben.

Bereits in der fünften Minute hätten die Gäste in Führung gehen können, doch der Schuss von Philipp Buser strich knapp am Tor vorbei. Wiederum Buser bot sich später eine weitere Möglichkeit, doch erneut verfehlte er den Kasten (18.). Insgesamt hatte aber der VfR mehr vom Spiel. In der 13. Minute bekamen die Gäste nach einem Schuss von Real Morina den Ball nicht aus dem Strafraum, doch die Neuburger brachten ihn nicht im Tor unter. Die größte Chance, in Führung zu gehen, hatte der VfR durch Efekan Eroglu, der alleine auf Holzkirchens Torhüter Marcel Randi zulief, diesen aber nicht überwinden konnte (37.).

