Fußball-Bezirksliga Nord

13:00 Uhr

0:2 gegen Stätzling: Gute Chancen, aber keine Tore und Punkte für den VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kassiert mit dem 0:2 gegen den Tabellenzweiten FC Stätzling bereits seine dritte Niederlage hintereinander. Erneut kann das Küntzel-Team seine Möglichkeiten nicht nutzen.

Seine dritte Niederlage hintereinander kassierte Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FC Stätzling musste sich die Truppe von Trainer Marco Küntzel mit 0:2 geschlagen geben. Damit kommt man den Abstiegs- beziehungsweise Relegationsplätzen wieder gefährlich nahe.

Dabei legten die Lila-Weißen in dieser Partie einen echten Fehlstart hin. Nach einem Abwehrfehler der Neuburger Hintermannschaft kam der Ball zu Luis Lindermayr, der diesen bereits in der vierten Minute zur Stätzlinger Führung im langen Eck versenkte. In der 20. Minute wäre den Hausherren jedoch beinahe der Ausgleich gelungen. Doch der Schuss von Nikolai Krzyzanowski aus 16 Metern strich knapp am gegnerischen Kasten vorbei. Ansonsten passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel. Das meiste Geschehen spielte sich vor allem im Mittelfeld ab.

