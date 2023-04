Fußball-Bezirksliga Nord

vor 32 Min.

0:2 gegen Wörnitzstein: VfR Neuburg rutscht weiter ab

Plus Der VfR Neuburg kassiert gegen den SV Wörnitzstein-Berg eine verdiente 0:2-Niederlage.

Der VfR Neuburg kassierte in der Bezirksliga Schwaben Nord eine bittere, aber verdiente Niederlage. Gegen den SV Wörnitzstein-Berg mussten sich die Lila-Weißen mit 0:2 geschlagen geben. Damit sind die Neuburger nun Tabellen-12., der Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt lediglich zwei Punkte. Den belegt der SC Bubesheim, der eine Partie wenige ausgetragen hat.

Bereits in der zehnten Minute gingen die Gäste in Führung, als sich Dominik Marks links außen durchspielte und den Ball aus spitzem Winkel ins Tor beförderte. Den Ausgleich hatte Efekan Eroglu auf dem Fuß, doch sein Schuss wurde von Torhüter Martin Müller zur Ecke abgewehrt. Dominik Marks spielte sich in der 35. Minute wieder links durch, doch seine Flanke nach innen war zum Glück für die Neuburger zu lang, sodass der frei stehende Timo Zausinger nicht an den Ball kam. In der 40. Minute prüfte Nikolai Krzyzanowski Müller mit einem satten Schuss aus 16 Metern. Den Schlusspunkt der ersten Hälfte setzte Alexander Musaeus, der freistehend vor VfR-Torhüter Dominik Jozinovic zum Schuss kam, das Tor aber verfehlte.

