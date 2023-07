Fußball-Bezirksliga Nord

0:3 in Günzburg: Das Warten beim VfR Neuburg geht weiter

Plus Zahlreiche Ballverluste, Abwehrfehler und eine schlechte Chancenverwertung bescheren dem Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg in Günzburg eine 0:3-Pleite.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat auch sein zweites Punktspiel in der Saison 2023/2024 verloren. Beim FC Günzburg mussten sich die Schützlinge des neuen Cheftrainers Marco Küntzel am Ende mit 0:3 geschlagen geben.

„Obwohl unser Gegner sicherlich auch kein herausragendes Spiel abgeliefert hat, haben diesem einfache Mittel gereicht, um die Begegnung gegen uns zu gewinnen“, resümierte Küntzel, der die Anfangsviertelstunde seiner Truppe als „extrem“ brutal“ bezeichnete. „Wir hatten in dieser Phase unfassbar viele Ballverluste. Selbst nach Balleroberungen haben wir diesen sofort wieder abgegeben und mussten ständig hinterherlaufen, was gerade auch für den Kopf sehr schwierig ist“, so der Neuburger Übungsleiter und ergänzte: „Wenn wir so weiter spielen, dann werden wir in dieser Liga keine Partie gewinnen.“

