1:1 gegen Maihingen: Habermeyer-Tor bringt dem VfR Neuburg das Remis

Plus Der VfR Neuburg kommt daheim gegen den FC Maihingen nicht über ein 1:1 hinaus, ist dem Klassenerhalt in der Bezirksliga Nord damit aber sehr nahe.

Der VfR Neuburg hat sich in der Bezirksliga Schwaben Nord gegen den nun feststehenden Absteiger FC Maihingen mit einem 1:1 begnügen müssen und erstmals nach zuvor zwei Siegen keinen Dreier geholt.

Der Vorsprung auf den SC Bubesheim, der den Relegationsplatz belegt und daheim gegen Ecknach mit 1:2 verlor, beträgt nun neun Punkte. Damit steht der Klassenerhalt der Lila-Weißen so gut wie fest. Theoretisch könnte der VfR noch auf den Relegationsplatz abrutschen, wenn Bubesheim seine drei ausstehenden Spiele gewinnt, Neuburg beide Partien verliert und am Ende mehrere Mannschaften punktgleich sind. Doch diese Rechnung ist eher hypothetischer Natur.