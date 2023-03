1:2 gegen Ecknach: Fehlstart für den VfR Neuburg

Plus Im ersten Punktspiel des Jahres 2023 muss sich Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg dem VfL Ecknach mit 1:2 geschlagen geben. Dabei haben die Lilaweißen auch Pech.

