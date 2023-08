Fußball-Bezirksliga Nord

1:2 gegen Horgau: VfR Neuburg bleibt punktlos

Plus Auch im Heimspiel gegen den FC Horgau gelingt dem Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Bei der 1:2-Pleite sieht auch noch ein Akteur „Rot“.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg muss weiterhin auf seinen ersten Punktgewinn in Saison 2023/2024 warten. Auch im Heimspiel gegen den FC Horgau kassierte die Küntzel-Truppe eine 1:2-Niederlage.

Bereits in der zweiten Minute hätten die Neuburger in Führung gehen müssen, als Efekan Eroglu alleine auf Horgaus Schlussmann Felix Häberl zulief, den Ball jedoch knapp am Pfosten vorbeischob. In der 15. Minute gingen dann die Gäste in Führung: Nach einem Torwartfehler von Marcel Frohmajer (er ließ nach einer Flanke den Ball durch die Finger rutschen) war Philip Meitinger zur Stelle und musste nur noch einschieben. Omar Samouwel prüfte Frohmajer in der 35. Minute mit einem flachen Schuss aus zehn Metern. Doch der junge Keeper der Lila-Weißen konnte diesen zur Ecke lenken. Nach der anschließenden Hereingabe kam Valentin Blochum zum Abschluss, traf allerdings nur den Pfosten.

