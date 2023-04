Fußball-Bezirksliga Nord

21:00 Uhr

1:3 in Wertingen: Niederlage bei Schmuddelwetter für den VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg verliert beim TSV Wertingen mit 1:3. Wegen des starken Regens findet die Partie auf einem Kunstrasenplatz statt.

Von Michael Thiel

Nach zwei Siegen hintereinander hat der VfR Neuburg in der Bezirksliga Nord wieder eine Niederlage einstecken müssen. Beim TSV Wertingen verloren die Lilaweißen mit 1:3. Marco Gerold, der im Vergleich zur vergangenen Woche wieder in der Startelf zu finden war, avancierte durch drei Torbeteiligungen zum Matchwinner für den Gastgeber. Aufgrund miserabler Witterungsbedingungen durch Dauerregen hatten sich die Verantwortlichen der beiden Vereine dazu entschieden, das Spiel auf dem Kunstrasenplatz auszutragen.

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an, nach vorne zu spielen. Nach einer guten halben Stunde hatte der TSV seine beste Phase und stellte in dieser die Weichen für den Heimsieg. In der 33. Minute gingen die Zusamstädter in Führung. Eine Freistoßflanke von Gerold köpfte Manuel Rueß per Flugkopfball ins rechte Eck ein. Nicht mal eine Minute später schloss Christoph Müller von der rechten Seite des Strafraums gut ab, doch Neuburgs Keeper Robin Stamenkov konnte den Ball über die Latte lenken. In der 37. Minute gelang dem TSV das 2:0. Bei einer Flanke durch Andreas Kotter von links lief Gerold gut ein und traf per Direktabnahme. Im zweiten Durchgang war es weiterhin eine umkämpfte Partie. Nach einem Einwurf auf der linken Seite brachte der TSV das Spielgerät in den Strafraum, am zweiten Pfosten war wieder Gerold zur Stelle und schoss zum 3:0 ein. Nach einem Foul von Marco Schiermoch an Sebastian Rutkowski gab es in der 73. Minute Elfmeter für den VfR. Diesen verwandelte Sebastian Habermeyer souverän. Durch die Verkürzung auf 3:1 kam bei den Gästen nochmals Hoffnung auf, aber Wertingen ließ nichts mehr zu und tütete die so wichtigen Zähler am Ende verdient ein.

