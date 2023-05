3:0 gegen Nördlingen II: Der VfR Neuburg macht den nächsten großen Schritt

Durch einen souveränen 3:0-Erfolg gegen das Bezirksliga-Schlusslicht TSV Nördlingen II sammelt der VfR Neuburg drei weitere Punkte für den (vorzeitigen) Klassenerhalt.

Einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg mit dem souveränen 3:0-Erfolg gegen das Schlusslicht TSV Nördlingen II gemacht.

Bereits in der zweiten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Nach einer sehenswerten Flanke von Maximilian Christl war Attila Demir zur Stelle und köpfte ein. In der zehnten Minute hatte Benedikt Vollnhals das 2:0 auf dem Fuß, zielte aber über das Gehäuse. Kadir Ciraci hatte in der 14. Minute die Chance auf den Ausgleich. Doch der Nördlingen brachte das Kunststück fertig, aus kurzer Distanz den Kasten nicht zu treffen.

Doppelchance für den VfR Neuburg

Der zweite Neuburger Treffer wäre dann beinahe in der 29. Minute gelungen. Erst war es Real Morina, der Gäste-Keeper Jonas Bonn prüfte. Anschließend brachte auch Benedikt Vollnhals das Spielgerät nicht im gegnerischen Tor unter. Somit gingen die Lila-Weißen mit einem knappen 1:0-Vorsprung in die Pause.

Direkt nach Wiederbeginn machte Neuburg dort weiter, wo es aufgehört hatte: In der 51. Minute traf Vollnhals den Ball nicht richtig und drosch ihn über die Querlatte. Kurz darauf hatte Demir Pech, als er mit einem Schuss aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Real Morina tauchte in der 59. Minute alleine vor Schlussmann Bonn auf, konnte diesen aber nicht überwinden. Dieser „Chancenwucher“ hätte sich nur wenige Augenblicke später beinahe gerächt. Nach einem zu kurzen Rückpass ging Maximilian Beck dazwischen und steuerte alleine auf Dominik Jozinovic zu. Doch der Neuburger Goalie fischte ihm den Ball vom Fuß.

Sebastian Habermeyer trifft zum 2:0

In der 62. Minute folgte dann die Vorentscheidung zugunsten der Gastgeber. Nach einer Flanke von Marcel Mehl köpfte Sebastian Habermeyer zum 2:0 ein. Der Torschütze prüfte in der 73. Minute TSV-Keeper Bonn mit einem Freistoß aus 20 Metern. Endgültig den Deckel drauf machten die Neuburger in der 84. Minute. Nach einer Flanke von Sebastian Rutkowski kam der eingewechselte Nikolai Krzyzanowski an den Ball. Letzterer sah in der Mitte den frei stehenden Demir, der schließlich zum 3:0-Endstand einschob. Der ebenfalls eingewechselte Loti Morina hatte sogar das 4:0 auf dem Fuß. Allerdings scheiterte er an Keeper Jonas Bonn. (jh)

VfR Neuburg: Jozinovic, Stegmeir, Mehl, B. Vollnhals (86. Hößl), Habermeyer, R. Morina, Kunz (82. N. Krzyzanowski), Rutkowski, Bartoschek (70. L. Frohmajer), Christl, Demir (86. L. Morina). – Zuschauer: 130.