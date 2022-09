3:0 gegen Wertingen: VfR Neuburg nutzt Überzahl aus

Plus Die Lilaweißen spielen knapp 70 Minuten mit einem Mann mehr und besiegen den TSV Wertingen mit 3:0. Wie Alexander Egen den Erfolg bewertet.

Nach drei Unentschieden in Folge hat der VfR Neuburg seinen zweiten Saisonsieg in der Bezirksliga Schwaben Nord gefeiert. Gegen den TSV Wertingen waren die Lilaweißen beim 3:0-Erfolg den Großteil der Partie überlegen und konnten den Abstand zu den Abstiegsplätzen vergrößern.