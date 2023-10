3:1 gegen Wörnitzstein: VfR Neuburg nutzt die Überzahl

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kommt im Heimspiel gegen den SV Wörnitzstein zu einem 3:1-Sieg. Dabei muss Gäste-Schlussmann Samuel Biehler bereits nach einer halben Stunde mit „Rot“ vom Platz.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat einen ordentlichen Achtungserfolg eingefahren. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten SV Wörnitzstein kamen die Schützlinge von Trainer Marco Küntzel zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Was den Lila-Weißen dabei zweifelsohne in die Karten spielte, war die Rote Karte des ehemaligen Ehekirchener Keepers Samuel Biehler im ersten Durchgang nach einer Notbremse.

Bereits in der zweiten Minute gab es die erste Gelegenheit für die Neuburger. Nach einer Ecke von Sebastian Habermeyer köpfte Nikolai Krzyzanowski knapp drüber. Nach einem Freistoß in der 19. Minute tauchte Frederic Wytopil frei vor SVW-Keeper Samuel Biehler auf, zielte jedoch zu hoch. Erneut kam Wytopil nach einer weiteren Ecke zum Abschluss, den Biehler jedoch parieren konnte.