Fußball-Bezirksliga Nord

vor 19 Min.

3:2 gegen Günzburg: Zweiter Sieg in Folge für den VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg besiegt den Tabellenzweiten FC Günzburg verdient mit 3:2. Benedikt Vollnhals erzielt zwei Tore.

Der VfR kann wieder gewinnen. Nach dem wichtigen 1:0- Sieg am Donnerstag beim SC Bubesheim besiegten die Lilaweißen am Montag einen überraschend schwachen FC Günzburg verdient mit 3:2.

Schon in der Anfangsphase merkte man, dass der VfR nach dem jüngsten Erfolg Selbstvertrauen bekommen hat. Beide Defensivabteilungen ließen kaum eine Chance zu und verteidigten konsequent. Der erste Torabschluss war dann gleich im Tor. Nach einer schönen Seitenverlagerung von VfR-Mittelfeldakteur Sebastian Habermeyer auf Real Morina flankte dieser punktgenau auf den Kopf von Benedikt Vollnhals. Dieser hat keine Mühe, den Ball aus einem Meter einzuköpfen. Doch nur fünf Minuten später verlängerte Günzburgs Christoph Wachs eine zu kurz geratene Ecke technisch anspruchsvoll mit der Hacke auf den Kopf von Matteo Komm, welcher ebenfalls keine Mühe hatte, das Leder im Tor unterzubringen. Der VfR ließ sich nicht einschüchtern und hatte auch in der Folge mehr Ballbesitz. In der 27. Minute leistete sich die Innenverteidigung des Tabellenzweiten einen folgenschweren Fehlpass. Atilla Demir fing den Ball ab und schickte Vollnhals, der zum 2:1 abschloss. Und auch die letzte Chance vor der Pause gehörte dem VfR. In der 42. Minute flankte Habermeyer auf den Kopf von Neuburgs Außenverteidiger Sebastian Rutkowski, der den Ball jedoch knapp neben den Pfosten setzte.

