Fußball-Bezirksliga Nord

4:0 in Ecknach: VfR Neuburg erzielt vier Tore gegen die Mini-Krise

Plus Bezirksligist VfR Neuburg gewinnt in Ecknach deutlich mit 4:0.

Der VfR Neuburg hat in der Fußball-Bezirksliga Nord seine „Mini-Krise“ beendet. Nach zuletzt drei Niederlagen hintereinander, kamen die Lila-Weißen beim VfL Ecknach zu einem 4:0-Erfolg.

Die Gäste aus Neuburg traten auf, wie man es sich eigentlich von der Heimmannschaft erhofft hatte. Aggressiv, griffig in den Zweikämpfen und auch spielerisch war die Elf von Trainer Marco Küntzel mindestens eine Klasse besser als der Gegner. Hinzu kam, dass Ecknach auch auf die Standards der Lila-Weißen keine Antwort hatte. In der zwölften Minute landete ein Kopfball von Marcel Mehl an der Latte. Nur eine Minute später köpfte Maximilian Christl knapp vorbei. In der 20. Minute köpfte wieder Mehl hauchzart vorbei. Schiedsrichter Erhan Özcan wollte noch eine Ecknacher Schulter im Spiel gesehen haben, weshalb er trotz energischer Proteste auf einen weiteren Eckball entschied. Und es kam, wie es kommen musste. Das Leder wurde auf den kurzen Pfosten geschlagen, wo sich Helfer und Kapitän Daniel Zakari gegenseitig behinderten. Wer von beiden letztendlich den Ball über die Linie drückte, war Nebensache.

