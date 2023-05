Fußball-Bezirksliga Nord

13:00 Uhr

4:1 gegen Gundelfingen II: Gelungener Abschluss für den VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kommt im letzten Saisonspiel gegen die „Zweite“ des Bayernligisten FC Gundelfingen zu einem verdienten 4:1-Erfolg.

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat sich mit einem Sieg aus einer insgesamt nicht zufriedenstellenden Saison 2022/2023 verabschiedet. Im letzten Punktspiel kam die Mannschaft von Interimstrainer Peter Krzyzanowski gegen die Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen zu einem verdienten 4:1-Erfolg.

Bereits in der dritten Minute gingen die Einheimischen in Führung. Nach einem feinen Pass von Sebastian Rutkowski, der in der kommenden Saison als Spielertrainer den A-Klassisten SV Wagenhofen betreuen wird, war Benedikt Vollnhals zur Stelle und schob den Ball aus kurzer Distanz ins gegnerische Gehäuse. Kurz darauf hätten die Lila-Weißen beinahe nachgelegt. Doch ein Kopfball von Marcel Mehl Marcel strich knapp vorbei. Auch Vollnhals hatte in der elften Minute das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber am Schlussmann der Gäste, Florian Lindel.

