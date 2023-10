Fußball-Bezirksliga Nord

vor 25 Min.

6:0 in Jettingen: Bezirksligist VfR Neuburg zeigt sich torhungrig

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg kommt beim VfR Jettingen zu einem überraschenden 6:0-Schützenfest. Dabei glänzt Youngster Nikolai Krzyzanowski sogar mit einem spektakulären Viererpack.

Von Jan Kubica Artikel anhören Shape

So richtig in Torlaune präsentierte sich Bezirksligist VfR Neuburg am Sonntag beim Gastspiel in Jettingen. Das Team von Cheftrainer Marco Küntzel kam am Ende zu einem unerwartet deutlichen 6:0-Erfolg.

Es ist müßig darüber zu diskutieren, ob diese Partie einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn Matteo Komm in der Anfangsphase das 1:0 gelungen wäre. Einmal verpasste er, hart bedrängt vom Gegenspieler, den Abschluss (5.). Beim zweiten Mal prallte der Ball an den Querbalken (10.). Diesen Weckruf setzten die Oberbayern direkt in ihren Führungstreffer um. Nikolai Krzyzanowski profitierte davon, dass ihn Maximilian Ocker beim Klärungsversuch anschoss (11.).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen