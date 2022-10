Fußball-Bezirksliga Nord

6:2 in Maihingen: Zwei Dreierpacks bringen dem VfR Neuburg den Sieg

Erzielte drei Tore: Semih Coklar, hier im Spiel gegen Wertingen, gewann mit dem VfR Neuburg in Maihingen mit 6:2.

Plus Bezirksliga Nord: Benedikt Vollnhals und Semih Coklar schießen jeweils drei Tore. Am Ende gewinnt der VfR Neuburg in Maihingen mit 6:2 und verbessert sich auf den fünften Platz.

Der VfR Neuburg hat in der Bezirksliga Schwaben Nord den dritten Sieg nacheinander eingefahren. Mit dem 6:2-Erfolg beim Drittletzten FC Maihingen machten die Lilaweißen in der Tabelle einen großen Sprung nach vorne und sind nun Fünfter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

