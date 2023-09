Fußball-Bezirksliga Nord

17:45 Uhr

„An Vorgaben halten“: VfR Neuburg trifft erneut auf ein Schlusslicht

Plus Der VfR Neuburg trifft mit Glött auf das nächste Schlusslicht. Was Trainer Marco Küntzel von seiner Mannschaft fordert.

Von Dirk Sing Artikel anhören Shape

Marco Küntzel ist ein Mann klarer Worte. Egal, ob er mit den gezeigten Leistung seiner Schützlinge zufrieden ist oder nicht – um den „heißen Brei“ redet der Trainer des Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg zu keinem Zeitpunkt.

Dementsprechend sprach Küntzel auch einige Tage nach der 0:1-Heimniederlage gegen das bis dato Schlusslicht des Klassements, SV Holzkirchen, Klartext: „Mich hat das Ganze schon sehr geärgert – sei es das Ergebnis, aber in erster Linie auch das Auftreten meiner Mannschaft.“ Was den ehemaligen Profi dabei besonders auf die Palme brachte: „Wir haben nicht so Fußball gespielt, wie wir uns es vorgenommen beziehungsweise besprochen hatten. Und dann musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende mit leeren Händen dastehst.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen