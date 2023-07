Beim VfR Neuburg geht der Blick nach vorne

Plus Die Auftaktpleite gegen den TSV Wertingen ist beim Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg abgehakt. Am Samstag gegen Günzburg soll nun alles besser werden.

Irgendwann ist es dann auch mal gut. Nach der (anfänglichen) Enttäuschung über den – sowohl vom Ergebnis als auch der gezeigten Leistung her – missglückten Saisonstart am vergangenen Wochenende gegen den TSV Wertingen (1:4), gehen die Blicke beim Fußball-Bezirksligisten VfR Neuburg wieder nach vorne.

„Wir haben in der zurückliegenden Trainingswoche klar und deutlich die Dinge angesprochen, die uns gegen Wertingen überhaupt nicht gefallen haben“, berichtet Co-Trainer Sebastian Habermeyer, der seiner Mannschaft beim Auftakt, aufgrund von hartnäckigen Achillessehnen-Problemen, auf dem Spielfeld selbst nicht helfen konnte. Die Truppe sei mit der vorgebrachten Kritik des Trainerteams „sehr gut“ umgegangen und habe in den Übungseinheiten eine „richtig gute Leistung und entsprechende Reaktion“ gezeigt.