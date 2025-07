Bezirksliga-Auftakt: Ex-Joshofener schießt VfR Neuburg zum Sieg

Dass Jonas Zeller nicht nur ein erstklassiger Kicker, sondern auch ein ausgewiesener Fußball-Fachmann ist, ist hinlänglich bekannt. Auf die Frage unserer Zeitung vor dem Bezirksliga-Auftaktmatch am Freitag gegen den VfR Neuburg, welchen gegnerischen Spieler er denn gerne in seiner Mannschaft hätte, musste der Spielertrainer der SpVgg Joshofen-Bergheim nicht lange überlegen: Ferdinand Fischer-Stabauer. „Er ist ja bekanntlich ein Eigengewächs aus unserem Verein, der leider nicht den Weg zu uns zurückgefunden hat. Würde Ferdi wieder für seinen Heimatverein spielen, wäre es natürlich eine sehr schöne Geschichte“, lautete die Antwort Zellers.

Wäre Fischer-Stabauer am Freitagabend vor den knapp 600 Zuschauern tatsächlich in der Mannschaft seines Heimatvereins und nicht bei den Lila-Weißen gestanden, hätte das Resultat nach 90 Minuten (möglicherweise) anders ausgesehen. Mit seinem Doppelpack innerhalb von fünf Minuten (64./69.) sorgte er letztlich dafür, dass die Gäste einen am Ende verdienten 3:0-Erfolg einfuhren und somit den im Vorfeld erhofften Auftakt nach Maß erwischten. „Als kleiner Junge war es, als ich immer bei der ersten Mannschaft der Spielvereinigung zugeschaut habe, mein Traum, hier mal ein Pflichtspiel im Seniorenbereich zu machen. Dass es dann für den VfR Neuburg sein würde, hätte ich damals nicht gedacht“, berichtet der Youngster, der im Übrigen bei seinen beiden Treffern eher dezent jubelte: „Dass ich jetzt bei einem Tor gegen meinen Heimatklub nicht ausrasten würde, war ja klar. Innerlich habe ich mich aber schon darüber gefreut.“

Hausherren kämpfen mit ihrer Nervosität

Dass der dreifache Punktgewinn für die Schützlinge des Trainergespanns Sebastian Habermeyer und Moritz Bartoschek, der aufgrund einer Zerrung nicht mitwirken konnte, verdient war, darüber dürfte es nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Christian Stober eigentlich keine zwei Meinungen gegeben haben. „Man hat deutlich gemerkt, dass gerade unsere jungen Spieler doch ziemlich aufgeregt waren. Es war das erste Bezirksliga-Match in ihrer Karriere - und dann auch noch vor einer derart großen Kulisse. Deshalb gibt es von meiner Seite absolut keinen Vorwurf an mein Team“, resümierte Zeller, der vielmehr sogar „kein schlechtes Spiel von uns“ gesehen hatte. „Man muss einfach anerkennen, dass der VfR Neuburg über eine richtig gute Mannschaft verfügt, die meines Erachtens in dieser Saison ganz oben mitspielen wird“, so der SpVgg-Coach weiter.

Joshofens Noah Zeller hat den Ausgleich auf dem Fuß

Was für das angeschlagene Nervenkostüm der Hausherren zweifelsohne erschwerend hinzukam: Bereits nach drei Minuten mussten sie einem Rückstand hinterherlaufen. Ein Kunstschuss von Maxi Christl aus 20 Metern senkte sich plötzlich hinter Joshofens Keeper Alexander Schmidt zur Neuburger Führung ins Netz. Ein Treffer, der bei der Zeller-Truppe sichtlich Spuren hinterließ. Der VfR hatte deutlich mehr Ballbesitz, was in erster Linie sowohl an dessen hohem Pressing als auch an den zahlreichen Ballverlusten der Einheimischen lag. Und dennoch wäre der Aufsteiger in der 18. Minute beinahe zum Ausgleich gekommen. Noah Zeller bot sich aus rund zehn Metern plötzlich die dicke Chance zum 1:1. Doch Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic parierte stark mit seinem linken Arm.

Auftakt nach Maß: Die Bezirksliga-Kicker des VfR Neuburg konnten einen 3:0-Derbysieg gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim bejubeln. Foto: Daniel Worsch

Wer weiß, welchen Verlauf diese Partie genommen hätte, wäre Zellers Versuch oder jener von Robert Zisler nach dem Wiederbeginn (52.) in den gegnerischen Kasten gegangen. „Einer der Hauptunterschiede in dieser Begegnung war sicherlich die Effizienz in Sachen Chancenverwertung“, meinte Fischer-Stabauer. Nachdem Schmidt gegen VfR-Neuzugang Leon Beran noch zweimal glänzend parieren konnte (55./63.), folgte der bereits erwähnte große Auftritt des „Rückkehrers“: Erst traf der Offensiv-Akteur mit einem platzierten Schuss aus 14 Metern ins kurze Eck (64.), dann blieb er fünf Zeigerumdrehungen später frei stehend vor dem SpVgg-Torwart eiskalt und erhöhte auf 0:3 (69.) - die Entscheidung! „Ich denke, dass dieses Ergebnis - gerade auch noch in einem Derby am ersten Spieltag - ein Ausrufezeichen an die Liga ist. Das zeigt, dass wir auf alle Fälle da sind“, resümiert Fischer-Stabauer.

Rund 600 Zuschauer verfolgten am Freitagabend das Bezirksliga-Auftaktspiel zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem VfR Neuburg. Foto: Daniel Worsch

SpVgg Joshofen-Bergheim: A. Schmidt, Möller (81. Hammer), J. Zeller, Plach, E. Zeller, Kneißl (81. Gold), Porombka, Bogicevic (66. Rehm), Sager, Zisler, N. Zeller (81. Böck).

VfR Neuburg: Jozinovic, Kifmann, Mehl, Wytopil, Beran (71. Bauer), Habermeyer, Omanovic, N. Krzyzanowski, F. Fischer-Stabauer, Talla (78. Hößl), Maxi Christl.

Tore: 0:1 Maxi Christl (4.), 0:2, 0:3 F. Fischer-Stabauer (64./69.). - Schiedsrichter: Christian Stober. - Zuschauer: 600.