Fußball-Bezirksliga Nord

vor 59 Min.

Bezirksliga Nord: Beim VfR Neuburg hat man die Qual der Wahl

Möchte mit seiner Mannschaft am Samstag zurück in die Erfolgsspur: VfR-Kapitän Moritz Bartoschek (links). Foto: Daniel Worsch

Plus Beim Bezirksligisten VfR Neuburg sind am Samstag gegen Griesbeckerzell bis auf Dominik Jozinovic alle Akteure an Bord. Sehr zur Freude von Kapitän Moritz Bartoschek.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

„Es kommt auch vor, dass es mal ein paar unangenehme Kommandos von außen gibt“. Hart, aber zielstrebig, so schätzt VfR-Kapitän Moritz Bartoschek die Herangehensweise seines Trainers Marco Küntzel ein. „Aber genau das, dass man in schwächeren Phasen im Spiel aktiv von der Trainerbank aufgezeigt bekommt, was besser gemacht werden muss, ist für uns sehr wichtig.“, fügt der 33-Jährige hinzu.

Am vergangenen Wochenende hätten solche Ansagen von außen wohl gut getan, denn der VfR Neuburg musste sich am Ende in Meitingen mit 2:4 geschlagen geben. Allerdings war Küntzel, der seit dieser Saison das Traineramt innehat, verhindert und wird auch an diesem Wochenende nicht zur Verfügung stehen: „Man merkt schon, dass seine Präsenz fehlt. Aber Seppi (Co-Spielertrainer Sebastian Habermeyer, Anm. d. Red.) und er stehen in engem Austausch miteinander, wobei auch ich versuche, möglichst viel Verantwortung zu übernehmen. In den sonstigen Abläufen vor dem Spiel verändert sich nicht viel.“

