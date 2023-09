Bezirksliga Nord: Der VfR Neuburg ist zurück in der Erfolgsspur

Plus Nach zuvor zwei sieglosen Partien gewinnt Bezirksligist VfR Neuburg beim FC Gundelfingen II mit 4:2. Dabei müssen die Lila-Weißen aber etwas zittern.

Nach zuletzt zwei Begegnungen ohne Sieg ist Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg am Sonntagnachmittag in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei der Bayernliga-Reserve des FC Gundelfingen kamen die Schützlinge von Trainer Marco Küntzel zu einem 4:2-Erfolg.

Nach einer ersten FCG-Chance durch Bernhard Rembold gelang Neuburg mit seiner ersten nennenswerten Möglichkeit das 0:1 (Real Morina/18.). Im Anschluss gewannen die Lila-Weißen mehr und mehr an Ballbesitz. Dennoch hatte Darius Leimer in der 37. Minute den Ausgleich auf den Fuß. Sein Abschluss war aber zu schwach.