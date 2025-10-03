Bezirksliga Nord: Gersthofener Blitzstarts kosten Joshofen-Bergheim die Punkte

Icon Menü
Bezirksliga-Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim muss sich am Donnerstagabend beim TSV Gersthofen knapp mit 2:3 geschlagen geben.
Von Oliver Reiser
    Aller Einsatz war umsonst: Am Ende musste sich die SpVgg Joshofen-Bergheim in Gersthofen knapp geschlagen geben. Foto: Oliver Reiser

    Nach zuletzt drei Partien ohne Niederlage hat es die SpVgg Joshofen-Bergheim wieder einmal „erwischt“. Der Bezirksliga-Aufsteiger musste sich am Donnerstagabend im Nachholspiel beim TSV Gersthofen mit 2:3 geschlagen geben. Weiter geht es für die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller bereits am Sonntag (15 Uhr) mit der nächsten Auswärtspartie beim BC Rinnenthal.

