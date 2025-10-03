Bezirksliga Nord: Gersthofener Blitzstarts kosten Joshofen-Bergheim die Punkte

Nach zuletzt drei Partien ohne Niederlage hat es die SpVgg Joshofen-Bergheim wieder einmal „erwischt“. Der Bezirksliga-Aufsteiger musste sich am Donnerstagabend im Nachholspiel beim TSV Gersthofen mit 2:3 geschlagen geben. Weiter geht es für die Schützlinge von Spielertrainer Jonas Zeller bereits am Sonntag (15 Uhr) mit der nächsten Auswärtspartie beim BC Rinnenthal.

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bergheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis