Mit einem Auswärtsspiel beim Spitzenreiter TSV Hollenbach startet Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg am Samstag (15.30 Uhr) in die zweite Saisonhälfte. Für den Tabellenvorletzten geht es dabei in den verbleibenden elf Partien zweifelsohne ausschließlich um den Klassenerhalt. Vor dem Punktrunden-Auftakt spricht VfR-Spielertrainer Sebastian Habermeyer über...

Dirk Sing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hollenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis