Bezirksliga Nord: Richtungsweisende Partie für den VfR Neuburg

Mit einem 2:0-Heimerfolg gegen den Aufstiegsaspiranten SV Wörnitzstein konnte der VfR Neuburg am vergangenen Samstag ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf der Bezirksliga Schwaben Nord setzen. Die sonst so starke Defensive der Gäste stellten die Lila-Weißen durch aggressives Pressing immer wieder vor große Herausforderungen, wie Spielertrainer Sebastian Habermeyer berichtet. Darauf habe der Kontrahent über 90 Minuten hinweg keine wirklichen Lösungen finden können. Hinten stand man gut, hielt die Null und so reichten die beiden herrlichen Treffer Habermeyers zum wichtigen „Dreier“.

