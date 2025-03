Was für ein Pech: Bis zur 96. Minute sah es danach aus, als würde Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg beim Spitzenreiter TSV Hollenbach in Unterzahl einen wertvollen Zähler mitnehmen. Doch in der Nachspielzeit gelang dem Favoriten am Ende doch noch der glückliche 2:1-Siegtreffer, wodurch die Lila-Weißen die Heimfahrt doch mit leeren Händen antreten mussten.

