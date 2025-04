Fußball-Bezirksliga Nord Bezirksliga Nord: VfR Neuburg geht optimistisch in den „Abstiegskracher“

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat in den vergangenen vier Partien zehn Punkte gesammelt. Am Sonntag in Horgau soll der nächste „Dreier“ folgen.