Fußball-Bezirksliga Nord Bezirksliga Nord: VfR Neuburg will gegen Meitingen nachlegen

Nach dem 3:0-Sieg in Günzburg herrscht beim Bezirksligisten VfR Neuburg Erleichterung. Mit dem gewonnenen Selbstvertrauen soll am Samstag gegen den TSV Meitingen der nächste Erfolg her.