Fußball-Bezirksliga Nord

17:30 Uhr

Der Abstieg ist beim VfR Neuburg kein Thema

Empfangen den TSV Rain II: Trainer Alexander Egen (rechts) kann wieder auf Sebastian Habermeyer (links), der in Aindling fehlte, zurückgreifen.

Plus Trainer Alexander Egen hadert mit dem jüngsten Auftritt seiner Mannschaft beim TSV Aindling. Am Samstag empfängt der VfR Neuburg den TSV Rain II.

Von Max Neff Artikel anhören Shape

„Definitiv keine gute Leistung“ zeigte der VfR Neuburg am vergangenen Samstag beim Gastspiel in Aindling (0:2), dem Tabellenführer der Bezirksliga Schwaben Nord. So fällt zumindest das Fazit eines unzufriedenen Alex Egen aus.

