Fußball-Bezirksliga Nord

Der VfR Neuburg gleicht beim 2:2 gegen Rain II kurz vor Schluss aus

Plus Sebastian Habermeyer trifft in der 89. Minute zum 2:2-Endstand für den VfR Neuburg gegen den TSV Rain II. Beinahe wäre sogar noch der Siegtreffer gelungen.

Von Jonas Heiß

Dank eines Tores kurz vor Schluss von Sebastian Habermeyer hat der VfR Neuburg in der Bezirksliga Nord zumindest einen Punkt geholt. Am Ende trennten sich die Lilaweißen und der TSV Rain II mit einem gerechten Unentschieden.

In der fünften Minute hatte der VfR die erste Chance, in Führung zu gehen. Doch Maxi Christl verzog. Besser machten es die Gäste wenig später. Nachdem sich Niko Schröttle in den Strafraum getankt hatte, konnte er nur noch durch ein Foul am Torschuss gehindert werden. Den fälligen Elfmete verwandelte Nils Nocke sicher zur Gästeführung. Die Gastgeber waren nur kurz geschockt, denn bereits drei Minuten später erzielten sie den 1:1-Ausgleich. Nach einer Flanke von Abwehrspieler Maximilian Christl kam Offensivmann Max Christl am langen Pfosten an den Ball und drosch ihn in die Maschen. In der 25. Minute fasste sich Maxi Christl ein Herz und prüfte Torhüter David Wilhelm mit einem Weitschuss, konnte ihn aber nicht überwinden. Rains Lukas Müller versuchte es in der 30. Minute mit einem Schuss auf das von Nils Lahn gut gehütete Tor der Neuburger, konnte ihn aber auch nicht bezwingen. So ging es mit einem 1:1 in die Pause.

