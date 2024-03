Fußball-Bezirksliga Nord

vor 50 Min.

Der VfR Neuburg jubelt über ein 3:1 gegen Meitingen

Plus Die Lilaweißen besiegen den TSV Meitingen mit 3:1. Torhüter Nils Lahn pariert einen Elfmeter. Am Montag geht es mit dem Spiel beim SC Griesbeckerzell weiter.

Von Jonas Heiß

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg hat eine Reaktion auf die jüngste 1:3-Niederlage beim TSV Gersthofen gezeigt und den TSV Meitingen am Donnerstag mit 3:1 besiegt.

Die Lilaweißen erwischten dabei den besseren Start. In der zwölften Minute tauchte Real Morina vor dem Tor der Gäste auf, doch sein Schuss strich knapp am Pfosten vorbei. Nikolai Krzyzanowski machte es in der 15. Minute besser. Mit einem strammen Schuss ins lange Eck brachte er seine Farben in Führung. VfR-Torhüter Nils Lahn verhinderte den Ausgleich, als Michael Meir alleine vor ihm aufgetaucht war (24.). Meir hatte in der 45. Minute erneut die große Chance, den Ausgleich zu erzielen, doch sein Schuss aus zwölf Metern strich über das Tor.

