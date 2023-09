Fußball-Bezirksliga Nord

17:15 Uhr

Der VfR Neuburg will den Schwung mitnehmen

Plus Der VfR Neuburg hat sich nach einem schwachen Saisonstart gesteigert. Welche Gründe Trainer Marco Küntzel vor der Partie gegen Holzkirchen ausgemacht hat.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

Der VfR Neuburg gehört zu den formstärksten Teams der Bezirksliga Schwaben Nord. Durch den überzeugenden 4:2-Sieg beim FC Gundelfingen II haben die Lila-Weißen in den vergangenen sechs Partien alle 13 Punkte, die sie nach neun Spielen auf dem Konto haben, geholt und stehen damit momentan auf einem Mittelfeldplatz.

Nach Trainer Marco Küntzels Geschmack habe es seine Mannschaft am vergangenen Wochenende noch einmal spannender gemacht, als es eigentlich hätte sein müssen: „Wir wussten, dass sich Gundelfingen im Aufwind befand, da sie die drei Partien zuvor allesamt gewonnen hatten. Insgesamt sind wir aber sehr gut aufgetreten und haben defensiv kaum etwas zugelassen. Als wir das Spiel komplett im Griff hatten und mit 3:0 in Führung lagen, haben wir unseren Gegner allerdings durch einfache Fouls und kleine Fehler wieder zurück ins Spiel gebracht.“ Das Tor zum 4:2 sei nach den beiden Anschlusstreffern zum richtigen Zeitpunkt gekommen. „Trotzdem hätten wir das Spiel souveräner zu Ende bringen können“, so Küntzel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen