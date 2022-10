Die nächste Pflichtaufgabe für den VfR Neuburg

Plus Die Lilaweißen gastieren in der Bezirksliga Nord bei Schlusslicht TSV Nördlingen II. Doch Trainer Alex Egen warnt.

Der 2:1-Sieg in der Vorwoche gegen den FC Affing ist für den VfR Neuburg nicht nur für das Punktekonto, sondern gerade die Gemütslage äußerst wichtig gewesen.