Fußball-Bezirksliga Nord

vor 18 Min.

Ein gelungenes Comeback beim 3:1-Sieg des VfR Neuburg gegen Glött

Plus Dominik Jozinovic steht erstmals nach einer langen Verletzungspause wieder im Tor und hat einen wichtigen Anteil am 3:1-Sieg des VfR Neuburg gegen die SSV Glött.

Von Jonas Heiß

Der VfR Neuburg hat mit einem 3:1-Erfolg gegen den Tabellenvorletzten SSV Glött den vierten Platz in der Bezirksliga Nord gefestigt.

In den ersten 30 Minuten des Spiels passierte nicht viel. Gegenseitiges Abtasten ohne Torchancen prägte das Geschehen. In der 34. Minute kamen die Gastgeber zu ihrer ersten Torchance. Yunus Erdal verfehlte mit einem strammen Schuss das Tor der Gäste knapp. Nikolai Krzyzanowski machte es auch nicht besser und schoss vorbei (38.). Dominik Wohnlich tauchte dann in der 40. Minute alleine vor dem nach einer langen Pause wieder genesenen Dominik Jozinovic auf, konnte den VfR-Torhüter aber nicht überwinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .