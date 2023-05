Fußball-Bezirksliga Nord

vor 18 Min.

Erleichterung nach Tor in der Nachspielzeit: VfR Neuburg siegt in Affing

Plus Der VfR Neuburg gewinnt nach dem Trainerwechsel beim FC Affing mit 2:1 und verschafft sich etwas Luft im Abstiegskampf.

Von Jonas Heiß

Dem VfR Neuburg ist im Abstiegskampf der Bezirksliga Nord ein Befreiungsschlag gelungen. Nach dem Trainerwechsel – Peter Krzyzanowski hatte Alexander Egen abgelöst – gewannen die Lila-Weißen beim FC Affing mit 2:1. Den Siegtreffer erzielte Benedikt Vollnhals in der Nachspielzeit.

Bereits in der dritten Minute hatte der VfR die erste Chance. Nach einem Freistoß von Sebastian Habermeyer war Vollnhals zur Stelle, verfehlte das Tor aber knapp. Wieder war es Vollnhals, der in der achten Minute vor Torhüter Mirco Stöger auftauchte, ihn aber nicht überwinden konnte. In der 16. Minute hatte dann Affing eine Chance, in Führung zu gehen. Doch Sascha Meyer schob den Ball aus kurzer Distanz neben das Tor. Neuburgs Sebastian Rutkowski versuchte es in der 26. Minute mit einem Weitschuss, doch der Ball ging über das Tor. Das 1:0 auf dem Fuß hatte in der 31. Minute Jusufovic Anel, als er alleine vor VfR-Torhüter Dominik Jozinovic auftauchte, ihn aber nicht überwinden konnte.

