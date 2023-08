Erneute Umbaumaßnahmen beim VfR Neuburg

Plus Bezirksliga-Tabellenschlusslicht VfR Neuburg hat vor dem Heimspiel gegen den FC Horgau personelle Probleme.

Nach den Niederlagen gegen den TSV Wertingen (1:4) und beim FC Günzburg (0:3) ist der VfR Neuburg in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord noch punktlos und Tabellenschlusslicht.

„Wir wussten, dass es schwierig wird“, sagt Trainer Marco Küntzel zum missglückten Saisonstart. Der Verein habe sich bewusst für den Weg entschieden, mit jungen Talenten, die zum Teil von unterklassigen Vereinen kamen, zu arbeiten. „Sie müssen sich erst an die gehobenen Ansprüche gewöhnen, das sieht man einfach“, sagt Küntzel. „Die Gegner waren teilweise nicht besser als wir, aber cleverer. Dadurch verlieren wir die Spiele, auch in dieser Deutlichkeit.“ Die Art der Gegentore habe dabei nichts mit Taktik zu tun, sondern mit technischen Abläufen, die noch nicht funktionieren, wie Küntzel moniert: „Wir machen im Spielaufbau eklatante Fehler, die der Gegner nicht macht. Das ist der Unterschied.“