Fußball-Bezirksliga Nord

17:35 Uhr

Erstes Kennenlernen: Trainingsauftakt beim VfR Neuburg

Plus Fußball-Bezirksliga: Der VfR Neuburg ist in die Vorbereitung gestartet. Sowohl erste als auch zweite Mannschaft haben einen neuen Trainer.

Der VfR Neuburg ist am Donnerstagabend in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bezirksliga gestartet.

Der neue Trainer Marco Küntzel begrüßte zu seiner ersten Einheit 25 Spieler. „Das ist eine sehr große Gruppe, was schon mal gut ist“, sagt Küntzel. Er müsse die Akteure erst einmal kennenlernen und sich ein Bild machen. „Ich gehe unvoreingenommen an die Aufgabe heran, will mir zunächst die Qualität der Spieler und das Umfeld anschauen.“ In den kommenden Wochen werde sich dann zeigen, wer zum Kader der ersten Mannschaft gehört oder in erster Linie bei der Zweiten, die künftig von Michael Scheuermeyer trainiert wird, spielen werde. Viereinhalb Wochen Zeit hat der neue Trainer bis zum Saisonauftakt am Samstag, 22. Juli, gegen den TSV Wertingen. Der VfR Neuburg setzt dabei nach zuletzt zwei enttäuschenden Spielzeiten auf einen stark verjüngten Kader. Zahlreiche Akteure sind aus der eigenen Jugend aufgerückt und sollen das Gerüst bilden. „Die jungen Spieler wurden bereits in der vorigen Saison eingebunden und sollen in den kommenden Jahren den Kern der Mannschaft bilden“, sagt stellvertretender Sportleiter Andre Blasaditsch. „Wir wollen ihnen eine Plattform geben, um sich im Seniorenbereich zu etablieren.“

