Fußball-Bezirksliga Nord

vor 48 Min.

Hadern mit der Chancenverwertung beim VfR Neuburg

Plus Moritz Bartoschek zeigt sich trotz der jüngsten Punkteteilung des VfR Neuburg zufrieden, fordert aber eine Steigerung im Abschluss. Beim FC Gundelfingen II kehrt Trainer Marco Küntzel auf die Bank zurück.

Von Niklas Golling

Die laufende Saison des VfR Neuburg war bislang geprägt von einer Findungsphase. Nicht zuletzt durch die Verjüngung und der neuen Konstellation des Kaders zeigt sich der Bezirksligist fast wöchentlich in einem neuen Licht.

Als man vor zwei Wochen in Meitingen mit 2:4 verlor, sprach Moritz Bartoschek von einem Rückschritt. Laut dem Kapitän zeigte man am vergangenen Wochenende beim torlosen Unentschieden gegen den SC Griesbeckerzell hingegen wieder ein anderes Gesicht: „Das Spiel hat mich sehr positiv gestimmt. Wir haben defensiv über die gesamte Partie keine Torchance zugelassen und hatten vorne einige gute Möglichkeiten. Das Einzige, was uns gefehlt hat, war die Chancenverwertung. Wir müssen uns vorwerfen, dass es eher zwei verlorene Punkte sind.“ Nach zweiwöchiger Abstinenz wird Marco Küntzel am kommenden Spieltag wieder an der Seitenlinie stehen. Zuvor hatte Co-Spielertrainer Sebastian Habermeyer im Zusammenspiel mit Bartoschek interimsweise die Leitung des Teams übernommen. Dass man aus diesen beiden Spielen lediglich einen Punkt mitnehmen konnte, ordnet der Kapitän eher einer kleineren Schwächephase als der Abwesenheit von Küntzel zu: „Ich würde nicht ausschließen, dass es solche Spiele wie gegen Meitingen auch unter unserem Cheftrainer noch mal geben wird. Es war einfach kein gutes Spiel von uns. Aber wir freuen uns natürlich, Marco wieder an Bord zu haben. Er hat einfach den Vorteil als klassischer Trainer von außen noch ein paar Dinge mehr zu sehen, die korrigiert werden müssen. Durch seine gute Kommunikation hat er da enorme Qualität.“

