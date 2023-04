Keine Punkte und vier Platzverweise: VfR Neuburg verliert die Nerven

Plus Der VfR Neuburg unterliegt trotz langer Überzahl dem FC Stätzling mit 1:2 und verliert die Nerven. Sebastian Rutkowski sieht nach einer Tätlichkeit die Rote Karte, Trainer Alexander Egen fliegt wegen Meckerns.

Am Ende des Spiels kochten beim VfR Neuburg die Emotionen hoch. Die Lilaweißen lagen kurz vor Schluss gegen den FC Stätzling mit 1:2 hinten, als die Sicherungen durchbrannten. Zunächst flogen Matthias Riedelsheimer und Sebastian Rutkowski mit glatt Rot vom Platz. Nach dem Schlusspfiff kassierten auch noch Ersatztorhüter Dominik Jozinovic Rot und Trainer Alexander Egen Gelb-Rot.

Zunächst gingen die Gäste in der 17. Minute durch Mert Sert, der nach einer Flanke von Luca Lenz schneller am Ball war als VfR-Keeper Robin Stamenkov, in Führung. Benedikt Vollnhals (19.) und Real Morina (21.) hätten ausgleichen können, schossen aber über das Tor. Auch Atilla Demir vergab eine Möglichkeit, scheiterte aber am Gästetorhüter (29.). Stätzling hätte durch Florian Hartmann erhöhen können (23.), traf dann aber noch vor dem Pausenpfiff zum 0:2 (37.). Nach einem schwachen Freistoß von Matthias Riedelsheimer aus dem eigenen Sechzehner zum Gegner, schoss Nico Gastl aufs Tor. Stamenkov konnte noch parieren, doch der Ball landete erneut bei Gastl, der unhaltbar einschob.

VfR Neuburg kann Überzahl nicht nutzen

Die zweite Hälfte sollte es dann in sich haben. In der 59. Minute erzielte der VfR den 1:2-Anschlusstreffer. Demir nahm sich ein Herz und versenkte den Ball rechts neben dem Pfosten. Beim Wiederanpfiff leistete sich Paul Iffarth vom FC Stätzling eine Tätlichkeit, die mit Rot bestraft wurde. Die numerische Überzahl dauerte nicht lange, denn in der 67. Min. bekam Moritz Bartoschek wegen wiederholten Foulspiels eine Zehn-Minuten-Strafe aufgebrummt. Fußball wurde auch wieder gespielt, ohne zählbaren Erfolg. Hektisch wurde die Partie dann ab der 86. Minute. Als Riedelsheimer an der Mittellinie einen gegnerischen Spieler von den Beinen holte und Schiedsrichter Maximilian Wirkner ihm daraufhin, als angeblicher letzter Mann, die Rote Karte zeigte. Das wollten die Neuburger nicht hinnehmen und beschwerten sich. In der Hektik ließ sich Sebastian Rutkowski zu einer Tätlichkeit hinreißen. Er verpasste einem Gegenspieler eine Kopfnuss, woraufhin auch er den Roten Karton bekam.

Mit der Entscheidung des Schiedsrichters war der Trainer der Neuburger nicht einverstanden, worauf Egen gelb-rot sah. Den Abschluss machte dann nach dem Spiel Dominik Jozinovic, der als Ersatztorhüter auf der Bank war, als er beim Hinausgehen den Schiedsrichter beleidigte und auch Rot bekam.

Damit muss der VfR Neuburg, der mit Johannes Mamo nur einen Feldspieler auf der Bank hatte, in den kommenden Wochen auf mehrere Spieler verzichten. Obendrein ist man nun punktgleich mit dem TSV Rain II (2:1 in Maihingen), der den Relegationsplatz belegt.

VfR Neuburg Stamenkov – Stegmeir, Riedelsheimer, B. Vollnhals, Habermeyer, Morina, N. Krzyzanowski, S. Rutkowski, Bartoschek, Christl, Demir.