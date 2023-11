Fußball-Bezirksliga Nord

20:40 Uhr

Pech kurz vor dem Abpfiff: VfR Neuburg kassiert gegen Günzburg späten Ausgleich

Sein Tor reichte nicht: Efekan Ergolu (rechts), hier im Duell mit Günzburgs Nico Hepp, erzielte das 1:0. Am Ende musste sich der VfR Neuburg mit einem 2:2 begnügen. Foto: Daniel Worsch

Plus Der VfR Neuburg muss sich trotz Überlegenheit mit einem 2:2 gegen den FC Günzburg begnügen. Ein unglückliches Gegentor verhindert den Sieg.

Von Jonas Heiß Artikel anhören Shape

Der VfR Neuburg ist gegen den FC Günzburg trotz drückender Überlegenheit in der ersten Halbzeit nicht über ein 2:2 hinausgekommen. Den Ausgleich mussten die Lila-Weißen dabei kurz vor Schluss hinnehmen.

Der erste Abschluss gehörte aber den Gästen, als Enrico Kirch gerade noch am Torabschluss gehindert werden konnte (5.). Im Anschluss übernahmen die Neuburger das Kommando. Moritz Bartoscheks Schuss in der zwölften Minute wurde noch geblockt. Efekan Eroglu Efekan kam frei vor dem Tor der Günzburger zum Schuss, zielte aber zu hoch (19.). Als Günzburgs Nico Hepp nach einem groben Foul (29.) zehn Minuten zuschauen musste, entwickelte der VfR eine Druckphase. Nikolai Krzyzanowski scheiterte nach einer Ecke von Sebastian Habermeyer an Gästetorhüter Matthias Möhnle (32.). Jason Kifmann verfehlte das Gehäuse der Gäste (39.) genauso wie Krzyzanowski (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhielten die Gäste die nächste Zehn-Minuten-Strafe (Christoph Wachs).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .