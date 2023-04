Fußball-Bezirksliga Nord

17:10 Uhr

„Ein Abstieg wäre der absolute Super-GAU“: Peter Krzyzanowski zur Lage beim VfR

Plus Der Vorsitzende des VfR Neuburg, Peter Krzyzanowski, spricht über die Gründe der Trennung von Alexander Egen. Wo er als Interimscoach den Hebel ansetzen will und welche Eigenschaft der künftige Trainer mitbringen sollte.

Von Benjamin Sigmund

Peter Krzyzanowski, was waren die Gründe, dass der VfR Neuburg sich am Mittwoch von Trainer Alexander Egen getrennt hat?

Peter Krzyzanowski: Der Grund ist die Abwärtsbewegung in den vergangenen Wochen. Dabei sind nicht nur die Ergebnisse zu berücksichtigen, sondern die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt und sich präsentiert hat. Wir befinden uns in der Endphase der Saison, die entscheidenden Spiele stehen an. Entweder mussten wir sofort reagieren oder es weiterlaufen lassen. Unsere Entscheidung war, eine Änderung vorzunehmen.

