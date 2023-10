Platzt beim VfR Neuburg auch daheim der Knoten?

Während Bezirksligist VfR Neuburg auswärts eifrig Punkte sammelt, sprang in der Sparkassen-Arena bisher nur ein Sieg heraus. Das soll sich gegen Wörnitzstein ändern.

Zuletzt konnten sich die Fans des VfR Neuburg nicht wirklich über die Leistungen ihrer Mannschaft freuen. Nur eines der vergangenen sechs Spiele konnte man gewinnen. Gerade zuhause kommen die Lila-Weißen (lediglich ein Heimsieg) dabei nicht wirklich in Fahrt. Ein insgesamt fünfter Dreier, der angesichts der durchwachsenen Ergebnisse aus den Vorwochen schon als kleiner Befreiungsschlag zu werten ist, kam am vergangenen Wochenende in Ecknach dazu (4:0).

Beim erneuten Auswärtserfolg sah Co-Spielertrainer Sebastian Habermeyer ein couragiertes Auftreten seiner Mannschaft: „Wir haben es endlich mal geschafft, unser Spiel von Anfang bis Ende durchzudrücken. Der Wille und die Leidenschaft waren da und vorne haben wir mal konsequent unsere Chancen genutzt.“. Dies sieht Habermeyer auch als großen Unterschied, warum es am vergangenen Sonntag mit einem Sieg geklappt hat und davor eben nicht: „Wir waren vor dem Tor zielstrebig, was man in den Partien zuvor nicht behaupten kann. Insgesamt hat jeder die Tugenden, die man mitbringen muss, um Punkte einzufahren, auf den Platz gebracht. Wenn wir dann noch schaffen, die individuellen Fehler abzustellen, sind wir eine gute Mannschaft, die gegen jeden in dieser Liga bestehen kann.“

Potenzial der jungen VfR-Truppe ist unbestritten

Das Potenzial dieser jungen Truppe ist unbestritten. Gerade angesichts des Kaderumbruchs im Sommer mit einigen Neuzugängen ist man ob der Entwicklung sehr zufrieden. Und das betrifft „jeden Einzelnen“, wenn es nach dem 29-Jährigen geht, der weiter anführt: „Ich habe es mir kürzlich erst nochmals vor Augen geführt. Vor allem wenn man beachtet, dass viele der Akteure, die jetzt zu unseren Stammkräften gehören, aus der Kreisliga, Kreisklasse oder A-Jugend kommen, merkt man, dass jeder einen guten Job macht und gut mitzieht.“

Zwei Spieltage sind noch auszutragen, bevor die Neuburger jedem Gegner einmal gegenüberstanden. Beim Blick auf die aktuelle Tabelle gibt es für den Mittelfeldmann keine großen Überraschungen: „Es gibt keine Mannschaft, bei der ich mich wundere, wieso sie nicht weiter oben stehen. Nach so vielen Spieltagen lügt das Klassement irgendwann nicht mehr. Wertingen steht natürlich mit etwas Vorsprung ganz oben. Das liegt vor allem an deren guten Defensive.“

Drei Akteure kehren in den Kader zurück

Eine solche weist indes auch der kommende Heimgegner des VfR Neuburg auf. Im Schnitt bekommt der SV Wörnitzstein-Berg (Samstag, 15 Uhr) lediglich einen Gegentreffer pro Match. Trotz „einiger individuell guter Kicker“ solle man sich laut Habermeyer „nicht aus der Ruhe bringen lassen“ und das eigene Spiel durchziehen: „Sie haben eine gute defensive Achse mit einigen Akteuren, die Regionalliga-Erfahrung aufweisen. Für uns gilt es, genau so selbstbewusst wie in der vergangenen Partie aufzutreten.“ Dabei werden Jason Kifmann, Johannes Mamo und Moritz Bartoschek in das Aufgebot zurückkehren. Somit kann man mit einem nahezu vollständigen Kader antreten.