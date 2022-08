„Richtungsweisende Wochen“ für den VfR Neuburg

Plus Trainer Alexander Egen fordert nach der ersten Saisonniederlage in Ecknach eine Reaktion von seiner Mannschaft. Gegen den FC Horgau muss der VfR Neuburg aber erneut auf zwei Torhüter verzichten.

Der Saisonstart des VfR Neuburg mit vier Punkten aus zwei Heimspielen und keinem Gegentor war verheißungsvoll. Am vergangenen Sonntag folgte dann mit dem 1:3 bei Tabellenführer VfL Ecknach die erste Niederlage in der Bezirksliga Nord.