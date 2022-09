Rückschlag für den VfR Neuburg

Plus Die Lilaweißen verlieren nach vier ungeschlagenen Spielen beim TSV Rain II nach eigener Führung mit 1:2. Was Trainer Alexander Egen zur Partie sagt.

Nach dem 3:0 zum Auftakt der englischen Woche gegen den TSV Wertingen, hätte sich der VfR Neuburg am Mittwochabend gerne von den unteren Tabellenregionen der Bezirksliga Nord entfernt. Doch die Lilaweißen mussten sich im Nachholspiel beim TSV Rain II mit 1:2 geschlagen geben und haben erstmals nach vier ungeschlagenen Partien wieder verloren.