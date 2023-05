Fußball-Bezirksliga Nord

18:00 Uhr

Schlechte Erinnerungen beim VfR Neuburg

Plus Vor zehn Jahren ist der VfR Neuburg letztmals aus der Bezirksliga abgestiegen. Peter Krzyzanowski musste damals kurz vor Saisonende als Trainer gehen. Am Samstag wartet Nördlingen II.

Von Niklas Golling Artikel anhören Shape

Vier Spieltage vor Schluss befindet sich der VfR Neuburg im Abstiegskampf in der Bezirksliga Schwaben Nord. Wohl nur die wenigsten werden sich erinnern, doch vor genau zehn Jahren in der Saison 12/13 befand man sich in einer ähnlichen Situation. Damals konnte man aus den letzten sieben Spielen nur einen Sieg mitnehmen, was letztlich den Abstieg in die Kreisliga besiegelte.

Der damalige Meister und Aufsteiger SC Bubesheim ist heute der ärgste Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt, wobei sich der VfR Neuburg durch einen Last-Minute Sieg am vergangenen Wochenende in Affing eine gute Ausgangslage für die verbleibenden Spiele gesichert hat. Mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz – Bubesheim hat noch ein Spiel in der Hinterhand –, will man schnellstmöglich den Klassenerhalt fix machen.

