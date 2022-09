Stürmische Zeiten beim VfR Neuburg

Plus Der VfR Neuburg und Trainer Alex Egen stehen im Spiel gegen Affing unter Druck.

Das nasse und kalte Herbstwetter passt derzeit gut zum Stimmungsbild beim VfR Neuburg. Mit elf Punkten und dem Abstiegs-Relegationsplatz in der Bezirksliga Nord hinken die Lilaweißen nach zehn Spielen ihren eigenen Erwartungen deutlich hinterher.