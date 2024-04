Fußball-Bezirksliga Nord

11:00 Uhr

Turbulente Schlussphase beim 2:1-Sieg des VfR Neuburg gegen Gundelfingen

War an der turbulenten Schlussphase gegen Gundelfingen maßgeblich beteiligt: Neuburgs Angreifer Mamadou Diallo (links). Foto: Daniel Worsch

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg besiegt den FC Gundelfingen II mit 2:1 und bleibt damit im Jahr 2024 in heimischen Gefilden ungeschlagen. Die letzten Minuten dieser Partie haben es dabei in sich.

Von Jonas Heiß

Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg bleibt im Jahr 2024 auf heimischem Terrain ungeschlagen. Das Team von Trainer Marco Küntzel kam gegen den FC Gundelfingen II zu einem verdienten 2:1-Erfolg.

In den ersten 30 Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab. Das Geschehen spielte sich meistens im Mittelfeld ab. Den ersten Versuch, ein Treffer zu erzielen, hatte Johannes Mamo in der 30. Minute. Doch seinen Schuss aus 16 Metern wehrte FCG-Schlussmann Moritz Bschorer ab. Densiz Toth hatte kurz darauf das 1:0 für die Gäste auf dem Fuß. Nach einer Flanke von Bernhard Rembold Bernhard kam er frei vor Neuburgs Keeper Robin Stamenkov an den Ball, drosch diesen aber über die Querlatte (35.).

